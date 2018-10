Amerikaanse topcrimineel James 'Whitey' Bulger (89) vermoord in gevangenis

Kou eist tol in Brussel: twee dakloze vrouwen overleden

12:09 In Brussel zijn in twee dagen tijd twee dakloze vrouwen omgekomen door de kou. In de wijk Schaarbeek werd gisterochtend al een 41-jarige dakloze vrouw dood aangetroffen. Vanochtend werd in het centrum van de Belgische hoofdstad een tweede dakloze vrouw dood gevonden.