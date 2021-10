Amerikaanse topgeneraal noemt Chinese rakettest ‘zeer zorgwekkend’

Financial Times: China voerde test uit met hypersoni­sche raket

17 oktober China heeft recentelijk een test uitgevoerd met een hypersonische raket die nieuwe mogelijkheden biedt op nucleair gebied. Dat meldt zakenkrant de Financial Times op basis van ingewijden. Volgens het bericht heeft Beijing de test in augustus in het geheim uitgevoerd. De raket zou in een baan rond de aarde hebben gevlogen, voordat het naar zijn doel afdaalde. Volgens bronnen landde de raket uiteindelijk op 32 kilometer afstand van dit doel.