Amerikaanse turnster Melanie (20) sterft tijdens oefening op brug met ongelijke leggers

Een zeer getalenteerde Amerikaanse turnster en coach is overleden nadat ze tijdens een training van een brug met ongelijke leggers viel. Studente Melanie ‘Melly’ Coleman (20) raakte zeer ernstig gewond aan haar rug en werd met spoed naar het ziekenhuis in Connecticut gebracht. Daar overleed ze zondag aan haar verwondingen.

Melanie Coleman, studente verpleegkunde en turnster bij Southern Connecticut State University, trainde in de zaal waar haar ploeg wekelijks oefent. De precieze omstandigheden over de toedracht van het incident zijn nog niet bekend. Vrienden en familie spreken op sociale media van een ‘bizar, tragisch ongeval’.

Hoog niveau

De 20-jarige Coleman werd beschouwd als toptalent en trainde de afgelopen jaren dan ook op zeer hoog niveau. Ze behoorde enkele jaren geleden tot de top van het USA Junior Olympics Program en was daarnaast aanvoerder van het turnteam op haar universiteit. De directeur daarvan reageert geschokt op het nieuws. ,,Onze gedachten gaan uit naar de familie van Melanie,” meldde hij in een verklaring. ,,Voor haar coaches en teamgenoten was dit een vreselijke tragedie.”

Naast dat ze zelf turnde, gaf Coleman ook les aan jonge kinderen in een gymzaal in de buurt. ,,Ze was altijd een leider in mijn sportschool. Ze was de leider waar iedereen naar opkeek”, meldde de eigenaar daags aan CNN.

Liefhebbende dochter

De nabestaanden van de getalenteerde turnster zitten in zak en as en kunnen het drama nog amper geloven, zo wordt duidelijk in een verklaring die maandag is uitgebracht. ,,Melanie was een liefhebbende dochter, zus, nicht, teamgenote en een beste vriendin”, valt onder meer te lezen.

Coleman stond als orgaandonor geregistreerd. ,,We zijn ervan overtuigd dat haar geest, lach en humor zullen voortleven bij diegenen die het meest van haar hielden, maar ook bij diegenen die met haar organen nu verder kunnen leven”. Op een crowdfundingspagina is al bijna 53.000 dollar opgehaald.

Sterfgevallen zeldzaam

Hoewel sterfgevallen in gymnastiek zelden voorkomen, is het overlijden van Coleman niet uniek. In 1988 raakte de 15-jarige Julissa Gomez verlamd na een ongeluk op de baan. Ze stierf drie jaar later aan de gevolgen van haar verwondingen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh blijkt dat elk jaar ongeveer 100.000 turners gewond raken bij een oefening. Veelvoorkomende blessures zijn polsfracturen, kraakbeenschade en het afscheuren van de voorste kruisband.