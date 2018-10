Amerikaanse veteraan bekent gifbrieven te hebben gestuurd aan Trump

De man, een oud-marinier met de naam William Clyde Allen III, stuurde de brieven met gif op 24 september. Er zou racine in hebben gezeten, een uiterst dodelijk gif gemaakt van de castorolieplant. De brieven werden op tijd onderschept, waardoor er niemand gewond raakte. Waarom Allen de brieven stuurde is nog niet bekend. Hij werd woensdag gearresteerd in de staat Utah, in Logan.

Ricine

Het gif ricine is een natuurlijke stof afkomstig uit de castorolieplant. Het gif is zeer gevaarlijk. Een klein puntje ter grootte van een spijkerkop kan al dodelijk zijn. Binnen 36 tot 72 uur na blootstelling aan het gif krijgt het slachtoffer griepachtige verschijnselen, ademhalingsproblemen en uiteindelijk een hartstilstand. Er bestaat nog geen tegengif.



Het gif is wel vaker gebruikt voor dreigementen en om moorden te plegen. Ricine werd onder andere ingezet bij de zogeheten paraplumoord in 1978 waarbij een Bulgaarse dissident werd vermoord. Het gif lag op een puntje van een paraplu. In 2013 werd een gifbrief naar de toenmalige president Barack Obama verstuurd. Ook deze kon op tijd worden onderschept.