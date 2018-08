Amerikaanse vindt drie weken na zware crash haar hond terug op bergtop

Zoektocht

De hond blijkt spoorloos. Op Facebook zet Samantha Orr een zoektocht naar de Goldendoodle op touw, onder de titel 'Bring Bentley Home'. Na bijna drie weken komt eindelijk een hoopgevende tip binnen: Bentley zou gezien zijn op een bergtop, zo'n 300 meter hoger dan de plaats van het dramatische ongeval. Samantha pakt vanuit haar woonplaats in de staat Kansas meteen het vliegtuig naar Colorado en spot op de berg inderdaad haar geliefde viervoeter. Die is na dagen van afzondering in de natuur huiverig, schichtig. Het kost de 21-jarige Amerikaanse heel wat geduld en overredingskracht, maar uiteindelijk durft Bentley dichterbij te komen. Tenslotte kan Samantha hem omhelzen en vloeien de tranen rijkelijk, blijkt uit een vertederende video die ze op de Facebookpagina 'Bring Bentley Home' zet.

Ondervoed en uitgedroogd

Inmiddels is Bentley weer thuis in Kansas. Het dier maakt het goed, al was hij wel wat ondervoed en uitgedroogd, schrijft Samantha. In de 19 dagen dat Bentley vermist was, hebben God en haar 'mooie mama' hem in de gaten gehouden, denkt ze. Samantha bedankt iedereen die haar hielp in de zoektocht naar haar Goldendoodle. ,,Er wonen zoveel geweldige mensen op deze wereld, ik ben ontzettend dankbaar.''