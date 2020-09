Amerikaanse zwarte man stikt nadat politie zak over zijn hoofd trekt

VideoEen ongewapende zwarte man is in het Amerikaanse Rochester om het leven gekomen door verstikking nadat agenten een zak over zijn hoofd hadden gedaan en hem twee minuten lang tegen de grond drukten. Dat gebeurde in maart, maar zijn familie heeft gisteren pas videobeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de agenten te werk gingen.

Daniel Prude (41) overleed op 30 maart in het ziekenhuis waar hij een week eerder in zeer kritieke toestand was binnengebracht na de aanvaring met de politie. Dat was twee maanden voor de dood van George Floyd, die wereldwijd tot antiracismedemonstraties leidde. Floyd overleed toen een witte agent acht minuten lang op zijn nek knielde.



Pas gisteren kwam de familie van Prude, een vader van vijf kinderen, naar buiten met diens verhaal. Ze gaven daarbij beelden en geschreven verklaringen vrij die ze in handen hadden gekregen. Prudes broer Joe belde naar eigen zeggen op 23 maart de politie om hulp te krijgen: Daniel leed aan acute psychische klachten en rende naakt rond op straat.



,,Ik belde om hulp, niet om mijn broer te laten lynchen”, klonk het cynisch in de persconferentie. ,,Hoe kon het dat ze hem zagen en niet direct dachten: die man is weerloos en ligt in zijn blootje op de grond. Ze hadden al handboeien bij hem omgedaan. Kom op, hoeveel meer brothers moeten dood voordat de samenleving snapt dat dit moet stoppen?”

Volledig scherm Beeld van de bodycam. © AP

Op de beelden van de bodycam van een van de agenten is te zien dat de naakte Prude op de grond gaat liggen op verzoek van de politie en gewillig zijn handen achter zijn rug doet zodat agenten hem in de boeien kunnen slaan.



Prude is kort daarna geïrriteerd en schreeuwt als hij weer gaat zitten. ,,Geef me jouw wapen, ik heb het nodig”, roept hij tegen een agent. Ze doen daarop een zogeheten ‘spuugkap’ over zijn hoofd om te zorgen dat de man hen niet kan bespugen; het incident gebeurde in de begindagen van de coronapandemie in New York.

‘Behoorlijk koud’

Een agent duwt vervolgens een paar minuten het hoofd van Prude tegen de grond. Een ander legt zijn knie op de rug van de man. Als Prude stopt met spartelen en stil wordt, zegt een agent: ,,Hij voelt behoorlijk koud.”



Ambulancemedewerkers proberen hem te reanimeren en brengen hem met hoge spoed naar het ziekenhuis. Daar stierf Prude een week later toen hij van de beademing werd gehaald. Uit een autopsie bleek later dat hij stierf aan de ‘complicaties van verstikking’. In het bloed van de man werd PCP aangetroffen, een drug die gepaard gaat met hevige hallucinaties.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De advocaat van de familie zei dat het maanden duurde voordat ze de beschikking kreeg over de videobeelden van de politie en dat ze daarom nu pas met het verhaal naar buiten kwam. De officier van justitie van de Amerikaanse staat New York noemde Prudes dood een ‘tragedie’ en zei dat er onderzoek gedaan wordt. De betrokken agenten zijn nog aan het werk.

Na de bekendmaking door de familie ontstond gisteren onrust in Rochester, waar demonstranten zich verzamelden voor het hoofdkantoor van de plaatselijke politie. Er zou door de politie pepperspray zijn ingezet om de menigte uit elkaar te drijven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Demonstranten in Rochester © AP