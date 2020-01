Amerikanen en Britten willen wrak van legendarisch rampschip Titanic beschermen

IJsberg

Het in Belfast gebouwde passagiersschip was destijds het grootste ter wereld. Het werd op 10 april 1912 in de vaart genomen en zonk in de nacht van 14 op 15 april na een aanvaring met een ijsberg in de Atlantische Oceaan. Het Britse schip was onderweg naar New York.



Bij de ondergang verloren ruim 1520 mensen het leven. Het in staat van ontbinding verkerende wrak werd in 1985, ongeveer 600 kilometer voor de kust van Newfoundland, op een diepte van 3800 meter gevonden. Filmregisseur David Cameron, maker van de film Titanic uit 1997, daalde meerdere keren af naar het wrak.



Cameron zet zich sindsdien in voor het behoud van het wrak. De resten zouden niet in handen van handelaren terecht moeten komen, meent hij. Het bedrijf Premier Exhibitions verkreeg in 2010, via een Amerikaanse rechter, de rechten op de in de jaren 1993 tot 2004 opgedoken voorwerpen uit de Titanic.