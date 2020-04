‘Amerikanen kapen hele ladingen mondkapjes weg: Ze bieden drie keer het bedrag’

Rachel (12) uit Gent overleed in woonkamer aan virus: ‘Ons gezin is nog steeds niet getest’

1 april De familie van het 12-jarige meisje dat in België overleed aan het coronavirus is teleurgesteld in het gezondheidssysteem van het land. Rachel uit Gent is een van de jongste slachtoffers van het virus ter wereld. ,,Door haar leeftijd was ze volgens de huisarts geen prioriteit.”