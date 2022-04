Andy zat zeven dagen in quarantaine-nachtmerrie in Sjanghai: ‘Alles was zo smerig’

Andy Tang, een jonge ingenieur, kan erover meepraten. Hij zat op een doordeweekse ochtend thuis, net als iedereen tijdens de lockdown in de stad, toen hij een telefoontje kreeg. ,,Je hebt corona, je hebt twee uur om je spullen te pakken en dan komen we je thuis ophalen”, was de boodschap. Andy begreep er niets van. Hij was de laatste weken juist extra voorzichtig geweest. ,,Ik kwam al nauwelijks buiten en ik droeg altijd een mondkapje. Ik had ook geen symptomen. Maar toch was ik blijkbaar besmet. Een second opinion was geen optie: ik moest verplicht mee.”