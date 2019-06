Angela Merkel na trilaanvallen: ‘Ik ben in orde’

Op de vragen of ze kon vertellen wat er precies aan de hand was en of ze een arts heeft geraadpleegd, zei de bondskanselier dat ze niets speciaals te melden heeft. ,,Ik ben in orde.’’



Merkel was de afgelopen twee weken twee keer trillend op televisie te zien. De eerste keer was bij de officiële ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski in Berlijn. De bondskanselier begon tijdens het spelen van het Duitse volkslied kortstondig maar hevig te trillen. Naar eigen zeggen omdat ze te weinig water had gedronken. Het moment leidde tot bezorgdheid over haar gezondheid.