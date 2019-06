Angela Merkel opnieuw trillend te zien op tv

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is opnieuw trillend en bevend te zien geweest op televisie. Dat gebeurde toen zij een persmoment van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier bijwoonde, zo meldt Reuters. Het is de tweede keer in twee weken tijd dat Merkel in die fysieke toestand op televisie te zien is.

Op beelden van Reuters is te zien hoe Steinmeier tijdens een ceremonie afscheid neemt van Justitieminister Katarina Barley, die haar post verlaat om zitting te nemen in het Europees Parlement. Rechts van hem (voor de kijker links) staat de 64-jarige Merkel. Ze begint op een gegeven moment te trillen en probeert zich een houding te geven met haar handen: de handen gevouwen, in elkaar gelegd, beide polsen vasthoudend. Alles om het trillen tot een minimum te beperken.

Na afloop van de ceremonie zei een woordvoerder van de Duitse bondskanselier dat ze in orde is. Ze zal dan ook volgens planning dit weekeinde ‘gewoon’ de G20-top in Japan bezoeken.

Het is de tweede keer in twee weken tijd dat Merkel in trillende toestand op televisie verschijnt. Eerder gebeurde dat op 18 juni. Bij de officiële ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski in Berlijn begon Merkel plotseling enorm te trillen. Haar hele lichaam trilde tijdens het spelen van het Duitse volkslied. Het duurde uiteindelijk niet lang, maar zorgde wel voor veel ongerustheid over de gezondheid van de 64-jarige Merkel, die al sinds 2005 de regeringsleider van de Bondsrepubliek is.