Angst voor tweede corona-golf: Europa treft strengere maatregelen

De Spanjaarden zien dat het virus vooral oplaait in de regio rond Madrid. Een derde van het landelijk aantal doden en besmettingen komt daar vandaan. In de ziekenhuizen wordt 1 op de 5 bedden inmiddels bezet door iemand die corona heeft. De lokale overheid heeft daarom besloten vanaf morgen in 37 verschillende zones (26 in de stad Madrid, de rest er omheen) de bewegingsvrijheid drastisch te beperken. Mensen mogen er alleen maar in en uit voor werk, school of mantelzorg. De parken zouden eerst weer opengaan, maar blijven nu dicht. En mensen mogen elkaar nog wel ontmoeten, maar met niet meer dan 6 tegelijk. Het gebied telt 850.000 inwoners.