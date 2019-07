Anni ontdekt dat andere vrouw haar kind op de wereld zette: ‘hel doorstaan’

Van een pijnlijke blunder gesproken: een koppel uit Glendale, Los Angeles, is erachter gekomen dat een andere moeder hun kind op de wereld gezet heeft. De IVF-kliniek had de embryo’s per ongeluk verwisseld. ,,Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren”, aldus de vrouw.

Anni en Ashot Manukyan moesten op 11 april plotseling terugkeren naar het CHA Fertility Center in Los Angeles. Een routinecontrole, werd hen verteld. De volgende dag kwam de onwaarschijnlijke waarheid aan het licht: een dokter vertelde hen in het bijzijn van een psycholoog dat het onderzoek in feite een DNA-test was. En jawel, ze bleken de biologische ouders te zijn van een jongetje dat elf dagen eerder in New York ter wereld gekomen was.

De Amerikaanse dame was met stomheid geslagen. De embryo’s die ze zelf ingeplant gekregen had, waren niet in een zwangerschap uitgemond. Maar eigenlijk waren die dus voor een ander koppel bestemd, bleek nu. Haar exemplaren hadden wel degelijk resultaat opgeleverd. Helaas dus wel bij een andere vrouw. ,,Er is een vergissing gemaakt”, luidde het excuus.

Brein sloeg op tilt

De weken die volgden, zouden uitmonden in een ware beproeving. Anni en Ashot probeerden op alle mogelijke manieren in contact te komen met hun zoon, maar dat mocht wettelijk gezien nog niet.

,,Mijn brein sloeg op tilt”, vertelt Anni. ,,Ik kreeg niet eens de kans om een band te smeden met mijn eigen baby. Ik kon hem niet vasthouden of knuffelen, ik heb hem niet eens in mijn buik gevoeld. Die eerste momenten zijn zo cruciaal. Hoe heeft het CHA dit zo kunnen verpesten? Door alle stress ben ik zelfs een tijdje in het ziekenhuis beland.”

Het koppel vloog uiteindelijk naar New York voor de rechtszaak. Na nog eens twee weken nagelbijten erkende de familierechter de twee alsnog als ouders van het jongetje. ,,We spraken af in de lobby van een hotel. Wat een vreselijke plek om je kind voor het eerst te zien, ik vond het hartverscheurend . Normaal ben ik een sterk iemand, maar de gevolgen van deze vergissing voel ik nog elke dag.”

Voor de andere vrouw in deze situatie is het minstens net zo tragisch. Zij baarde het kind en moest het daarna afstaan. “Zij is natuurlijk ook een slachtoffer van deze situatie. Ik ben haar eeuwig dankbaar, ze heeft mijn zoon altijd perfect verzorgd. Zij blijft nu helemaal met lege handen achter.”

Niet altijd even betrouwbaar

Het schandaal kwam aan het licht toen YZ en AP - zoals ze in gerechtsdocumenten vernoemd worden - de bewuste IVF-kliniek voor de rechtbank sleepten. Het Koreaans-Amerikaanse koppel had meer dan 100.000 dollar (89.000 euro) uitgegeven om hun kinderwens te verwezenlijken. Na een eerste mislukte poging volgde er heuglijk nieuws: A.P. bleek zwanger van een tweeling.

Eén probleem wel: op de echo was te zien dat het om twee jongens ging. Opmerkelijk, want vier van hun vijf bevruchte embryo’s waren meisjes. Volgens de behandelende arts moest het koppel zich nergens zorgen over maken. De resultaten van een echo zijn niet altijd even betrouwbaar, luidde zijn antwoord.

Niet Aziatisch

Toen A.P. beviel, bleek het echter wel degelijk om twee jongetjes te gaan. Bovendien hadden beide kinderen vreemd genoeg geen Aziatische trekken, ze waren gewoon blank. Onmiddellijk werd een DNA-test uitgevoerd. Daaruit bleek dat de twee jongetjes genetisch niet verwant waren aan het koppel én aan elkaar. Er was met andere woorden nog een derde echtpaar de dupe geworden. Voor A.P. zat er niets anders op dan beide kinderen af te staan.

Het koppel diende vorige week klacht in tegen de IVF-kliniek, in de hoop een fikse schadevergoeding te krijgen. ,,De emotionele schade die ze opgelopen hebben, zal nooit meer verdwijnen”, klinkt het. ,,Wat er met hun eigen embryo’s gebeurd is? Dat zullen ze misschien nooit te weten komen.”

Hel doorstaan

CHA wil enkel kwijt dat de drie koppels op dezelfde datum langsgekomen zijn voor de inplanting van de embryo’s. Zo is de fout dus kunnen gebeuren.

,,Drie families hebben de hel moeten doorstaan door de schuld van die kliniek”, foetert Ashot. ,,Onze levens zullen nooit meer dezelfde zijn. We hebben gevochten om onze jongen terug te krijgen, nu zullen we er alles aan doen om te voorkomen dat deze farce ooit nog kan gebeuren.”

Leugens en hartzeer

,,Ik heb intussen gelukkig wel een klik gekregen met mijn zoon, maar als persoon ben ik niet meer dezelfde”, stelt Anni. ,,Ik heb moeite gekregen om anderen te vertrouwen. Of hij nog een broertje of zusje zal krijgen? Ik voel me nu niet in staat om op die vraag te antwoorden.”