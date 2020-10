‘Anti-Trump-porno’ pest dochter en schoonzoon van de president

Het gevecht wordt met de week harder. Zeker nu de sinds eind vorig jaar geactiveerde Lincoln-dissidenten beschikken over een goed gevulde oorlogskas regent het nu aanvallen op Donald Trump. Dat gebeurt met (vaak) satirische video’s, maar ook met enorme reclameborden in alle staten die Trump kan verliezen. De laatste stunt is een rechtstreekse aanval op de dochter en schoonzoon van de president. Ivanka Trump en Jared Kushner zijn ziedend en dreigen het Lincoln Project aan te klagen vanwege een akelige megareclame op Times Square. De Trumps worden in New York, nota bene hun eigen stad, keihard afgerekend op de corona-aanpak van het Witte Huis.