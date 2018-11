Antwerpen gaat de strijd aan met Nederlandse loverboys

video Streaker valt aula universi­teit Gent binnen en krijgt daverend applaus

14:17 Niet alleen bij voetbalwedstrijden zijn er streakers, ook de Universiteit Gent kreeg er recent eentje over de vloer. Terwijl een docent uitleg gaf over het Britse hoger- en lagerhuis spurtte plots een man met kleren in de hand voorbij. Onmiddellijk gevolgd door een naakte man die zijn kleren terug wou. Het volle auditorium was even met stomheid geslagen, maar trakteerde de streaker vervolgens op een daverend applaus.