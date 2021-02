Antwerpse 14-jarigen na lockdownfeestje opgesloten in kleine, vieze cellen: ‘Ze hebben na vrijlating uren gehuild’

update Amerikanen hebben twijfels over WHO-mis­sie in Wuhan, Chinezen antwoorden: ‘Het is hier geen kermis’

14 februari Het knettert tussen de Verenigde Staten en China over de net afgesloten onderzoeksmissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Wuhan. Volgens de Amerikanen zijn er alleen maar meer vragen gerezen over de Chinese aanpak. China vraagt om een beetje meer solidariteit.