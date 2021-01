Antwerpse burgemeester De Wever in onderbroek tijdens interview: ‘Hoe weet jij dat?’

De rechtse politicus liet zich eerder vandaag vanuit zijn slaapkamer online interviewen - er gelden immers coronamaatregelen - over zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. De Wever had zich voor de gelegenheid in een keurig wit-groen geruit overhemd gestoken. Daarvoor kreeg hij ook de complimenten.

Spiegel

Hij had er echter geen rekening mee gehouden dat het gesprek ook op beeld te volgen was en dat er een spiegel achter zijn bureaustoel stond. Behalve een niet opgemaakt bed, waren ook de blote benen van de Belg goed te zien.

,,Zeg, ik ben een beetje afgeleid, mijnheer De Wever”, vertrouwde presentatrice Kim Debrie hem tegen het einde van het interview toe. ,,Kan het zijn dat u daar in uw onderbroek zit?”

,,Hoe kan jij dat weten?”, reageerde een verbaasde De Wever daarop. ,,Verdorie, omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Bij deze begint het jaar met een bijzonder gênant moment. Dit zal me nog lang heugen.”

Blunders

Het is in deze tijden van coronamaatregelen, online-vergaderingen en -interviews, niet de eerste keer dat zo'n blunder plaatsvindt. Wat te denken van de Amerikaanse wetenschapper en milieu-expert Gretchen Goldman die eerder een goudeerlijke ‘backstagefoto’ deelde na een video-interview vanuit huis. Op tv leek het alsof ze netjes aangekleed in een opgeruimde kamer zat, maar buiten beeld was het een enorme bende en droeg ze niet eens een broek.

En ook van voor de coronapandemie zijn er gelijksoortige momenten bekend. Terwijl Pentagon-correspondent Courtney Kube (41) ooit eens de Turkse luchtaanvallen in Syrië duidde, vroeg één van haar twee zoontjes plotseling vol in beeld de aandacht.

In 2017 overkwam het ook de Britse professor Robbert Kelly die vanuit zijn woonkamer voor de BBC een interview gaf over de situatie in Zuid-Korea. Tijdens zijn verhandeling stormden twee ‘losbandige’ kinderen de ruimte in die vervolgens door een Aziatische vrouw de gang in werden geduwd. Kelly, die net als Kube viraal ging, kreeg gelijk commentaar dat hij als ‘rijke’ Brit natuurlijk een duurbetaalde nanny in dienst had. Maar het bleek te gaan om Jung-a Kim: zijn Zuid-Koreaanse echtgenote.

Volledig scherm Courtney Kube excuseerde zich voor haar kinderen in de studio. © Screenshot NBC/YouTube

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: