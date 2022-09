Antwerpse dierentuin ontzegt vrouw toegang: ‘Ze blijft contact zoeken. Dit is niet gezond voor de chimpansee’

De dierentuin van Antwerpen heeft een vaste bezoeker de toegang ontzegd tot de dierentuin. De dame was er al herhaaldelijk op gewezen dat haar gedrag tegenover één van de chimpansees, Chita, niet goed was voor het welzijn van het dier. Ze zocht regelmatig meerdere uren per dag interactie met het dier, wat maakte dat het niet op een correcte manier de band met de andere chimpansees kon opbouwen. ,,Ze heeft al zoveel kansen gehad, het is genoeg”, zegt de dierentuin.

Een jaar geleden kwam de vriendschap tussen de vrouw Adie en chimpansee Chita ook al in de media. Ze sprak toen over de goede band die zij heeft met de 38-jarige mensaap heeft en hoe de Antwerpse dierentuin ook toen al aan haar gevraagd had om de interactie met het beestje wat te minderen. ,,Ik ben nu vier jaar abonnee. Chita komt me altijd opzoeken als hij me ziet,” vertelde ze toen. ,,Hij zwaait met de armen, geeft kusjes aan het raam. Wat doe ik verkeerd? Tientallen andere abonnees doen hetzelfde. Daar wordt minder op gereageerd.”

Nu is het verhaal van Adie en Chita echter tot een treurige conclusie gekomen. De dierentuin heeft bepaald dat Adie voor onbepaalde tijd het park niet meer mag bezoeken. ,,We hebben al vaak duidelijk gemaakt aan mevrouw dat de lange uren die zij vaak doorbracht met Chita voor hem eerder een nadeel zijn dan een voordeel,” aldus Ilse Segers, woordvoerster van de dierentuin.

Chimpanseepolitiek

,,Chimpansees doen, net als wij, namelijk uitvoerig aan politiek binnen hun gemeenschap. Overdag interageren ze enigszins met de bezoekers, maar als die ‘s avonds naar huis gaan, zijn ze op elkaar aangewezen. Ze moeten leren om banden en coalities te smeden en doen dat bijvoorbeeld door elkaar te ontvlooien. Een chimpanseemaatschappij heeft een zekere hiërarchie, met een alfamannetje aan de top. En als er zich een conflict voordoet, wat bij chimpansees schering en inslag is, dan is het belangrijk dat ze weten met wie ze moeten optrekken en met wie niet. En als ze zich, door het uitvoerige contact met mensen, niet kunnen concentreren op hun groep, dan missen ze mogelijk bepaalde gebaren en gebeurtenissen die voor hen van belang kunnen zijn.”

De vrouw met chimpansee Chita. Ze mag nu de dierentuin definitief niet meer in.

,,Als die ‘afleiding’ met een bezoeker een enkele keer gebeurt is dat niet erg. Kinderen spelen zo veel met dieren voor de ramen en met 99,9 procent van de bezoekers zijn er geen problemen. Maar mevrouw heeft een lange voorgeschiedenis. Ze bracht vaak uren door bij het raam samen met Chita en is er herhaaldelijk op gewezen dat haar gedrag een negatieve invloed op hem heeft. Ze is aangesproken door verzorgers, biologen en zelfs door andere bezoekers, maar weigerde telkens opnieuw om de parkregels te respecteren. Daarom hebben we nu onze verantwoordelijkheid genomen met het doel om Chita te kunnen beschermen.”

Chimpansee met een tandenborstel

En dat heeft Chita dan ook wel nodig. 30 jaar geleden kwam hij aan in de dierentuin van Antwerpen in de armen van zijn toenmalige eigenaars. Die hadden gemerkt dat het niet meer mogelijk was het beestje in huis te houden. Hij had een rugzakje bij zich met een tandenborstel, een potje yoghurt en zelfs een toiletpotje. Allemaal dingen die per direct weg moesten, want hij moest leren om chimpansee te worden. Een moeilijke start dus, wat ook één van de redenen is dat hij in de chimpanseegroep in de dierentuin onderaan de hiërarchieladder staat.

,,Daarom vragen we dus om niet lang en voortdurend met de dieren in interactie te gaan,” gaat Segers verder. ,,Sommige dingen kunnen gewoon niet en daaronder valt alles wat het dier op lange termijn schaadt. We doen dit echt met pijn in het hart, maar het is nu echt niet anders.”

Of de maatregel permanent is, laat de dierentuin voorlopig in het midden. Maar het is onwaarschijnlijk dat Adie bijvoorbeeld volgend jaar alweer welkom zou zijn in de dierentuin.

Chimpansee Chita bracht zoveel tijd door met de bezoekster dat het ongezond werd voor het onderlinge contact met de andere chimpansees.

