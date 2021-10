Archeologen vinden eeuwenoude Maya-kano in zuiden van Mexico

De kano werd gevonden in een ondergrondse waterpoel, een zogeheten cenote, niet ver van de belangrijke en bij toeristen geliefde Mayastad Chichén Itzá. Het bootje lag onder water en is zo’n 1,6 meter lang. Volgens het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) werd de kano mogelijk gebruikt om water mee te vervoeren of om offers mee in het water te leggen.

Deskundigen schatten vooralsnog dat het vaartuigje uit de periode 830 tot 950 na christus komt. In dat tijdperk liep het hoogtepunt van de Mayabeschaving op zijn einde, toen tientallen steden in het huidige zuiden van Mexico en Centraal-Amerika floreerden en de Mayacultuur grote prestaties boekte op het gebied van wiskunde, schrijven en kunst.

De ‘Mayatrein’ die in het gebied moet rondrijden, is een prestigeproject van president Andrés Manuel López Obrador. Volgens de president is de trein goed voor het toerisme in de regio en kan die ook helpen de armoede in Zuid-Mexico terug te dringen. Critici stellen echter dat het project dreigt de natuur in het gebied te beschadigen.