'Argentijns OM in beroep tegen vrijspraak Poch'

Justitie kan Poch niet dwingen om in de tussentijd in Argentinië te blijven. Hij kan volgens de NOS dus terugkeren naar Nederland.



Het OM had levenslang tegen de Argentijnse Nederlander geëist voor betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur (1976-1983) uit vliegtuigen werden gegooid. De rechter sprak hem woensdag vrij.



Poch' advocaat Geert-Jan Knoops was vanochtend niet bereikbaar.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil weten wat de rol van de Nederlandse overheid is geweest bij de uitlevering van piloot Julio Poch door Spanje aan Argentinië, jaren geleden. Nu Poch is vrijgesproken, dient de waarheid boven tafel te komen, stellen VVD, D66 en PvdA in Kamervragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid.