Argentijnse grootvader (73) komt vrij ondanks bizarre celstraf van 505 jaar: 'Het is een wonder’

Een 73-jarige Argentijnse grootvader die in 1991 tot een ongekend hoge gevangenisstraf van ruim vijfhonderd jaar (!) werd veroordeeld voor witwassen, komt op vrije voeten. Een rechtbank in Los Angeles kwam donderdag tot de conclusie dat de straf voor een geweldloos vergrijp buitensporig hoog was en dat de veroordeelde vanwege zijn gezondheid vrijgelaten moet worden. ,,Het is een wonder”, zou de man volgens zijn dochter hebben verklaard. ,,Na al dat bidden en hopen, kan hij het niet geloven.”

De 73-jarige Juan Carlos Seresi was een van de vier verdachten die in 1991 tot een gevangenisstraf van 505 jaar werden veroordeeld vanwege het witwassen van contant geld van het cocaïnekartel. Het ging destijds om een van de grootste witwasonderzoeken in de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarbij voor meer dan 300 miljoen dollar aan drugsgeld werd witgewassen via edelmetaalbedrijven.

Symboolgevangene

Seresi, toentertijd een voorbeeldige burger zonder strafblad, werkte voor zo’n bedrijf en kwam op die manier in het criminele circuit terecht. Er was genoeg bewijs om hem voor witwassen te veroordelen. Zijn torenhoge gevangenisstraf was in de jaren negentig al omstreden en bracht een landelijke discussie op gang. Toch leidde dit niet tot een vervroegde vrijlating voor Seresi, die als een symboolgevangene werd gezien.

Zo behaalde hij vanuit zijn cel drie universitaire diploma’s en had hij in de gevangenis een bijna vlekkeloze staat van dienst, merkte de rechter op. Vanwege zijn hoge leeftijd en gezondheidsproblemen werd besloten om hem vroegtijdig vrij te laten. ,,We zijn zo blij voor Juan Carlos en zijn prachtige gezin”, stelde advocaat Reuven Cohen in gesprek met CNN.

Eerlijk en rechtvaardig

Dat Seresi wordt vrijgelaten, betekent niet dat de rechter zijn daden zomaar vergeet. ,,De bevindingen van de rechtbank mogen niet worden opgevat als een bagatellisering van de ernst van het gedrag van de beklaagde”, oordeelde de rechter. Seresi was een van de meest beruchte spelers binnen een groot witwasnetwerk in het Amerikaanse criminele circuit. Hij blijft de komende drie jaar onder streng toezicht staan.

Advocaat Jerry Newton, die twee andere veroordeelden in deze zaak vertegenwoordigt, juicht het besluit om Seresi vervroegd vrij te laten toe. Hij gelooft dat zijn cliënten, die broers van elkaar zijn, ook kans maken op een vervroegde vrijlating. ,,Ze zijn ongeveer even oud. Ze hebben 31 jaar in de gevangenis doorgebracht zonder één incident. Ze hebben elke opleiding gevolgd die ze konden krijgen,” zei Newton. ,,Het is een eerlijk en rechtvaardig resultaat om ze de rest van hun leven buiten de gevangenis te laten genieten.”