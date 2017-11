Argentijnse onderzeeër nog steeds spoorloos

,,We hebben op dit moment geen enkele aanwijzing die leidt naar de locatie van de onderzeeër", verklaarde marinewoordvoerder Enrique Balbi vandaag tijdens een persconferentie over de sinds 13 dagen vermiste San Juan. De zoektocht concentreert zich op het gebied in een straal van 36 kilometer rond de plek waar eerder een explosie was. Door die explosie is de onderzeeër naar alle waarschijnlijkheid gezonken.



,,Dit zijn belangrijke uren", aldus Balbi. ,,De situatie is lastig, maar we blijven zoeken." Ten minste acht boten zoeken naar de onderzeeër, op dieptes tussen de 200 en 1000 meter. Het laatste bericht van San Juan kwam op 15 november, toen de bemanning aangaf problemen te hebben gehad met de batterijen, die uiteindelijk weer werden opgelost. Gisteren werd bekend dat er via de snorkel van het vaartuig water was binnengestroomd.