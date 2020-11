Arizona en Wisconsin bevestigen Biden als winnaar presidentsverkiezingen

De Amerikaanse staat Arizona heeft bevestigd dat Trump-rivaal Joe Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het is de zoveelste tegenslag voor president Trump, die had gehoopt op de een of andere manier zijn nederlaag te kunnen omdraaien. De zege in Arizona maakt de landelijke overwinning van Biden nog steviger.

Arizona is een van de staten waar het verschil tussen Biden en Trump niet groot was, of waar de president de vorige keer nog had gewonnen. In officiële documenten staat nu dat democraat Joe Biden met meer dan tienduizend stemmen verschil de staat in het zuid-westen heeft gewonnen. Arizona geldt als een belangrijke swing state met elf kiesmannen. Trump ging voorafgaand aan de verkiezingen er vanuit dat hij er de winst zou pakken, zoals hij in 2016 eerder deed.

In Arizona is verder bevestigd dat een Democraat een zetel heeft gewonnen in de Senaat, één van de twee kamers van het parlement. De voormalige astronaut Mark Kelly wordt nu een van de 48 Democratische senatoren, tegen 52 senatoren van de Republikeinen van Trump. Die Republikeinse meerderheid kan nog veranderen, want over de twee senaatszetels voor Georgia wordt begin januari besloten. Een Republikeinse meerderheid in de Senaat verkleint de speelruimte voor Biden.

Rechtszaken

Het team van Trump spande na verlies van de verkiezingen in november rechtszaken aan en eiste hertellingen en controles in meerdere van die cruciale staten. Maar de pogingen om op die manier alsnog een tweede ambtstermijn binnen te slepen, waren tot nu toe tevergeefs. De huidige president blijft er echter nog steeds bij dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen en dat hij de terechte winnaar is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ook bevestigde Wisconsin, een andere belangrijke swing state in de verkiezingen, vandaag dat Biden daar heeft gewonnen. In het weekend bleek al dat de door Trump aangevraagde hertelling van de stemmen in Wisconsin hem niet de gewenste ommekeer heeft bezorgd. Na hertelling bleek dat Biden er zelfs nog 132 stemmen bijkreeg. Biden was in de noordelijke staat al eerder aangewezen als winnaar. Hij had al een voorsprong van iets meer dan 20.000 stemmen.

Trump zal hoogstwaarschijnlijk de resultaten in zowel Arizona als Wisconsin aanvechten. Zaterdag twitterde hij nog over de hertellingen in Wisconsin: ,,Het gaat niet over het vinden van fouten in de telling, maar over het vinden van mensen die illegaal hebben gestemd.”

