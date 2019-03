Armando ‘de Eddy Merckx onder de duiven’ is de duurste prijsduif ter wereld

Progressie­ve Belgische kardinaal Danneels (85) overleden

13:35 De Belgische kardinaal Godfried Danneels is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis in Mechelen, meldt kardinaal Jozef De Kesel. Danneels was dertig jaar aartsbisschop en stond lange tijd bekend als een progressieve kracht binnen de katholieke kerk in kwesties als abortus en euthanasie. Hij werd in 2005 getipt als opvolger van paus Johannes Paulus II.