Armin Laschet zinspeelt op vertrek als CDU-leider maar houdt regeeroptie open

De christendemocratische CDU en zusterpartij CSU leden onder leiding van lijsttrekker Laschet een historische nederlaag bij de parlementsverkiezingen van 26 september. Onder druk van massale kritiek vanwege de slechte score kondigde Laschet een ‘personele herschikking’ in de partij aan. Hij vindt dat de CDU ‘in deze moeilijke situatie’ toe is aan een reorganisatie en nieuwe mensen nodig heeft aan de top. De CDU-partijleider zal een datum voorstellen voor een partijcongres om ‘de personele kwesties aan te pakken’.

De vernieuwing kan pas plaatsvinden nadat de electorale nederlaag is verwerkt, zei hij en kreeg veel bijval. Wanneer de interne reorganisatie zou kunnen uitmonden in de verkiezing van een nieuwe CDU-leider, liet hij open. Laschet gaf donderdagavond aan zijn eigen ambities voor het voeren van mogelijke onderhandelingen voor een coalitie met de Groenen en de liberale FDP terug te schroeven. ,,Als het met andere mensen beter gaat, dan graag”, citeerde persbureau DPA de kanselierskandidaat. ,,Eerst staat het project en dan de persoon.’’

Desondanks blijft Laschet de contactpersoon voor zwart-groen-gele coalitie (de kleuren van de Jamaicaanse vlag). ,,Daarvoor heb ik de steun van de partij en fractie’’, zei hij. Daarmee houdt hij tegelijk de optie open om alsnog bondskanselier te worden wanneer de gesprekken van verkiezingswinnaars SPD, Groenen en liberalen over een zogenoemde stoplicht-coalitie (rood-geel-groen) mochten mislukken.

Laschet droeg dinsdag in de door hem geleide deelstaat Noordrijn-Westfalen de minister van Transport Hendrik Wüst voor als zijn opvolger als minister-president. Die functie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Bondsdagfractie in Berlijn. Laschet verklaarde voor de federale verkiezingen al dat hij zijn politieke loopbaan ongeacht de verkiezingsuitslag wilde voortzetten in het federale parlement. Hij moet zijn ambt als deelstaatpremier uiterlijk hebben neergelegd op 26 oktober. Het deelstaatparlement moet daarna stemmen over Wüst als opvolger.

‘Persoonlijk aandeel’

De kanselierskandidaat van CDU en CSU gaf na de verkiezingen toe dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte uitslag. ,,Dit pijnlijke verlies, vooral ook in Oost-Duitsland, kent vele oorzaken waar ik ook persoonlijk een aandeel in heb.’’ Hij sprak van fouten die grondig zullen worden geanalyseerd en weggewerkt. ,,Ongeacht of we in de regering of in de oppositie zitten.’’

Laschet werd in de aanloop naar de verkiezing achtervolgd door schandalen. Zo lag hij onder meer onder vuur omdat hij aan het lachen was tijdens een toespraak van de president in een door overstromingen getroffen gebied.

De Duitse christendemocraten van CDU/CSU gaan ondanks hun verkiezingsnederlaag de komende dagen praten met potentiële coalitiepartners.

Kloof partijtop en basis

Het federale directiecomité van het conservatieve blok verkoos Laschet in april tot hun gezamenlijke kandidaat voor de opvolging van bondskanselier Angela Merkel. Hij kreeg 31 van de 46 stemmen. CSU-voorzitter Markus Söder kreeg 9 stemmen. Zes prominenten onthielden zich van stemming. De basis van de CDU stond nochtans achter Söder. De Beierse deelstaatleider (54) gold als iemand die polariseert maar ook kan aanpakken en was volgens peilingen de beste kandidaat om voor de Union van CDU en haar kleine zusje CSU de parlementsverkiezingen in september te winnen.

Begin dit jaar kozen de 1001 gedelegeerden van de CDU Laschet als nieuwe partijvoorzitter. Daarmee kregen de christendemocraten weer een man als voorzitter na vijftien jaar door vrouwen te zijn geleid (Annegret Kramp-Karrenbauer en Angela Merkel). De minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) gold daarna als Merkels ‘kroonprins’.