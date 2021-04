Arts bezorgd over gezondheid Navalny: acuut falen van nieren en hart dreigt

Aleksej Navalny loopt kans op acuut nier- en hartfalen. Die kunnen optreden doordat de Russische oppositieleider, nu ruim twee weken in hongerstaking, een alarmerend laag kaliumgehalte in zijn bloed heeft. Dat schrijft zijn ‘lijfarts’ Anastasia Vasiljeva vandaag op Twitter.

Vasiljeva schrijft dat ze vrijdag al, samen met andere behandelende artsen van Navalny, een open brief heeft geschreven aan de directeur van de Russische penitentiaire dienst over de toestand van de hardnekkigste criticus van president Vladimir Poetin. ,,We zijn bereid te komen onderhandelen en raad te geven en hebben gevraagd ons tot hem toe te laten’’, schrijft Vasiljeva.

Daaraan is geen gehoor gegeven, blijkt uit een volgende tweet van Vasiljeva. ‘De tweede dag is al voorbij, maar niemand heeft ons geantwoord. Serumkalium -7,1 mmol / l. Deze cijfers zijn cruciaal. Dit betekent zowel nierfalen als het feit dat op elk moment ernstige hartritmestoornissen kunnen optreden: hartkamerfibrilleren of zelfs hartstilstand.’

Hongerstaking

Navalny ging op 31 maart in hongerstaking, omdat de autoriteiten naar zijn eigen zeggen geen onafhankelijke dokter tot hem toelaten. De politicus, die gevangen zit in een van de strengste Russische gevangenenkampen in Pokrov, zo’n 100 kilometer ten oosten van Moskou, zegt aan ernstige rugklachten te lijden en ongevoeligheid in beide benen.

Anastasia Vasiljeva werd eerder tijdens een protest van artsen bij het strafkamp van Navalny afgevoerd door de politie.

Gisteren schreef de oppositieleider zelf op Facebook dat hem ieder moment sondevoeding toegediend kan worden. ,,Vanmorgen stond een vrouwelijke kolonel over me heen gebogen en ze zei: ‘Uw bloedtest duidt op een ernstige verslechtering van de gezondheid. Als u uw hongerstaking niet opgeeft, zijn we bereid om nu over te gaan tot gedwongen voeding’’, schrijft Navalny.

Kippenvel

Hij vervolgt met een relaas over hoe hij als driejarig jongetje op school werd gedwongen een stuk gekookt kippenvel te eten. Toen al realiseerde hij zich ‘instinctief, dat ze het recht daartoe niet hadden’, schrijft de Kremlinopposant.

,,Het is mijn absoluut gegarandeerde recht onderzocht te worden door een onafhankelijke burgerarts. Waarom ontzeggen jullie me dit recht en moet ik het bereiken met een hongerstaking?’’, schrijft Navalny.

Hij geeft zelf het antwoord: ,,Ze zijn bang dat zal blijken dat het verlies van gevoel in de ledematen verband houdt met de vergiftiging.’’

Strafkamp IK-2.

Navalny werd in augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht en werd uiteindelijk naar Berlijn overgevlogen voor behandeling. Daar lag hij twee weken in coma. Verschillende laboratoria in Europa stelden onafhankelijk van elkaar vast dat de politicus was vergiftigd met het Russische zenuwgif novitsjok, waarschijnlijk toegediend door de Russische inlichtingendienst GROe.

Navalny keerde half januari terug naar Rusland. Hij werd bij aankomst op het vliegveld in Moskou direct gearresteerd. Begin februari kreeg hij 2,5 jaar strafkamp opgelegd, vanwege het schenden van de bepalingen van een voorwaardelijke celstraf in een fraudezaak eind 2014.

Collectief

Een internationaal collectief van zeventig schrijvers, journalisten, academici en artiesten heeft in een open brief in de Franse krant Le Monde de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om een onafhankelijke arts tot Navalny toe te laten.

,,Verkozen door Rusland en garant staande voor de wet, is het aan u deze (behandeling, red.) af te dwingen’’, aldus de briefschrijvers. Onder hen zijn de Britse schrijver Salman Rushdie, de Britse acteur Jude Law en Björn Ulvaeus, componist, zanger en gitarist van de voormalige Zweedse popgroep ABBA.

