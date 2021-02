Arts die Navalny behandelde in Siberië plotseling overleden

UpdateDe arts die Kremlincriticus Aleksej Navalny behandelde in het ziekenhuis van Omsk nadat hij was vergiftigd, is op 55-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse televisiezender CNN meldt op basis van het ziekenhuis dat er geen details over de doodsoorzaak zijn vrijgegeven.

Sergej Maksimisjin behandelde Navalny toen de oppositieleider in augustus vorig jaar binnenkwam na te zijn vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Maksimisjin was een van de belangrijkste artsen in het ziekenhuis in de Siberische stad.

Een naaste medewerker van Navalny, Leonid Volkov, sluit niet uit dat de arts moedwillig om het leven is gebracht. ,,Maar de Russische gezondheidszorg is erg slecht en het is niet ongewoon voor artsen van zijn leeftijd om plotseling te overlijden. Ik denk dan ook dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar zijn dood.”

Navalny werd na de vergiftiging vanuit Omsk naar Berlijn gevlogen, waar hij verder werd behandeld. Dinsdag werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van afspraken over zijn voorwaardelijke vrijlating in de periode dat hij in Duitsland verbleef. Hij moet nog twee jaar en acht maanden van die straf uitzitten, omdat hij al tien maanden in voorarrest heeft gezeten.

Smaadzaak

Intussen is vandaag nóg een rechtszaak tegen de Russische Kremlincriticus van start gegaan. De 44-jarige oppositieleider is aanwezig in de rechtbank om zichzelf te verdedigen in een smaadzaak. Navalny wordt ervan beschuldigd een aantal Russen in een reclamevideo van de regering, onder wie een 95-jarige veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, te hebben beledigd. De Russen spraken zich uit voor het wijzigen van de grondwet waardoor president Poetin langer aan de macht kan blijven. Navalny omschreef hen op sociale media als een ‘schande voor ons land’ en ‘verraders’.

De politicus hoeft volgens zijn advocaat niet te vrezen voor een nieuwe gevangenisstraf. Het vergrijp kan momenteel worden bestraft met twee jaar cel, maar dat zou nog niet zo zijn geweest toen Navalny het twitterbericht verstuurde waarin hij kritiek uitte op zijn landgenoten. De wet zou pas later zijn aangepast om het mogelijk te maken verdachten op te sluiten.

De rechtbank doet vrijdag waarschijnlijk nog geen uitspraak in de zaak.

In Rusland gingen demonstranten massaal de straat om te protesteren. Ze wilden dat Navalny vrij werd gelaten: