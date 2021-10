Arts: Door hongerstaking verzwakte Saakasjvili moet naar ziekenhuis

De pro-Westerse Saakasjvili (53) werd onlangs gearresteerd toen hij terugkeerde naar Georgië na een jarenlang verblijf in het buitenland. Hij zit momenteel vast in een gevangenis niet ver van de hoofdstad Tbilisi. Saakasjvili werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik tijdens zijn ambtsperiode.

Kort na zijn arrestatie ging hij in hongerstaking omdat hij het niet eens is met de hem opgelegde straf. Hij beschouwt zichzelf als politiek gevangene.

De oud-president verliet Georgië in 2013 toen daar een rivaal aan de macht kwam. Hij dook later onder meer op in Nederland, het thuisland van zijn echtgenote Sandra Roelofs. Hij heeft de afgelopen jaren topfuncties bekleed in Oekraïne en heeft ook een Oekraïens paspoort. Hij keerde terug naar Georgië aan de vooravond van lokale verkiezingen om ‘het land te redden’. Hij vroeg kiezers de door hem opgerichte oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging te steunen.

‘Moeite met praten en bewegen’

Na anderhalve week zonder eten is zijn toestand verslechterd, beweert zijn persoonlijke dokter. ,,Hij heeft problemen met bewegen en moeite om te praten’’, zei deze Nikoloz Kipshidze tegen de Russische persbureaus RIA en TASS. ,,Hij heeft een bloedafwijking, thalassemie (een tekort aan rode bloedcellen doordat deze te snel worden afgebroken, red.). Dat is geen dodelijke ziekte, maar hongerstaken moet hij absoluut niet doen. Ik ben van plan om hem morgen weer te bezoeken. Waarschijnlijk zullen we hem moeten overbrengen naar het ziekenhuis.’’