‘Arts reanimeert zonder het te weten eigen vrouw na schietpartij synagoge’

Dat zei een vriendin van de familie vandaag tegen de Los Angeles Times. De 60-jarige Lori Kaye uit San Diego bezocht gisteren de synagoge in het plaatsje Poway om te bidden voor haar moeder, die afgelopen november overleed. Zo’n 100 andere gelovigen woonden er een viering bij van het joodse paasfeest, toen de 19-jarige student John Earnest – vermoedelijk gedreven door haat – het vuur opende met een semiautomatisch geweer.



Kaye, zo lijkt het, twijfelde geen moment en sprong voor de rabbijn om hem te beschermen. Dat lukte; de rabbijn raakte ‘slechts’ gewond, maar de vrouw werd getroffen. Een arts, ook in het gebouw aanwezig, probeerde haar nog te reanimeren. De man wist op dat moment niet dat hij zijn eigen vrouw trachtte te redden. Toen hij dat besefte, viel hij flauw. Hoe het kwam dat hij haar niet herkende, is onduidelijk.



De vrouw haalde het niet. Ze laat, naast haar echtgenoot, een dochter van 22 jaar achter. ,,Haar dood was niet zinloos’’, zegt vriendin van de familie Roneet Lev tegen CNN. ,,Ze stierf terwijl ze liet zien dat we een probleem hebben met antisemitisme en terwijl ze iets goeds deed. Als God een engel op deze planeet zou hebben gezet, was het Lori.’’