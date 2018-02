Artsen zonder Grenzen: 'Seksueel wangedrag afschuwelijk en onacceptabel'

AzG zegt in totaal 146 klachten of meldingen te hebben ontvangen. ,,In veertig gevallen bleek er na een intern onderzoek sprake te zijn van misbruik of ongewenst gedrag'', zegt de organisatie in een persbericht. In 24 van de 40 bleken de feiten seksueel van aard te zijn.



Wereldwijd telt de niet-gouvernementele organisatie, die ongeveer 80 landen actief is, meer dan 40.000 vaste medewerkers. De Nederlandse tak van AzG, waaronder ook Duitsland, Engeland en Canada vallen, is actief in 25 landen en heeft zo'n 10.000 medewerkers. Van de 24 gevallen van seksueel wangedrag vallen er zeven onder deze afdeling, zo laat AzG Nederland weten.



Zerotolerancebeleid

,,Artsen zonder Grenzen heeft een zerotolerancebeleid: wangedrag is altijd onacceptabel. Wij doen er dan ook alles aan om onverantwoord gedrag te voorkomen'', zegt Nelke Manders, directeur van AzG Nederland. Het streven van de organisatie is om voor iedereen een veilige omgeving te creëren. ,,Voor onze medewerkers, onze patiënten en voor alle andere mensen waarmee wij in contact komen in onze projecten en op kantoren.''

Manders zegt elke melding van wangedrag 'uiterst serieus' te nemen en op te volgen. Voor medewerkers geldt een gedragscode. Ook wordt voorzien in trainingen om ongewenste situaties te vermijden. Tegen misdragingen worden, zodra aangetoond, door AzG strenge maatregelen genomen. Slachtoffers krijgen alle steun, ook bij het nemen van gerechtelijke stappen. Manders noemt het seksueel wangedrag 'afschuwelijk en onacceptabel'.

Seksfeesten Oxfam