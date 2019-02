Aruba worstelt met opvang vluchtelingen

In nog geen twee maanden tijd kreeg het eiland, dat onder het Koninkrijk der Nederlanden valt, al ruim tweehonderd asielaanvragen van gevluchte Venezolanen. Maar het eiland heeft volgens premier Evelyn Wever-Croes te weinig ambtenaren om alle verzoeken te beoordelen. Bovendien zijn er volgens haar schatting al duizenden illegale Venezolanen op het eiland dat even groot is als Terschelling. Daar komen wekelijks vluchtelingen bij die via het vliegtuig of krakkemikkige bootjes aan wal komen . ,,We kunnen er niet veel meer bij hebben.”



Volgens het Rode Kruis, dat vandaag landelijk aandacht vraagt voor deze situatie, kloppen er steeds meer vluchtelingen bij hen aan voor hulp. Niet alleen op Aruba maar ook op Curaçao en Bonaire. De Venezolanen weten niet meer hoe ze aan eten moeten komen of hebben dringend medicijnen nodig. ,,Door gebrek aan opvang lopen ze bovendien risico op uitbuiting en mensenhandel”, waarschuwt Rode Kruis directeur Michel La Haye op Aruba, die de hulp wil opschalen. Zijn organisatie heeft nu een noodopvang met 32 bedden, maar die is slechts voor de eerste 72 uur.