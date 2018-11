‘Asia Bibi is vrij, weg uit de dodencel’

De Pakistaanse christen Asia Bibi is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft CU-Kamerlid Joël Voordewind vernomen van Bibi’s advocaat Saif-ul-Malook, en van bronnen in Pakistan. Volgens Voordewind zit Bibi in een vliegtuig, maar waar ze naartoe wordt gebracht is nog onduidelijk.

Geruchten dat Bibi onderweg is naar Nederland, kon hij niet bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover geen informatie te hebben. Bibi’s advocaat zit sinds zaterdag in Nederland, maar of zijn cliënte volgt is nog onzeker. Volgens Voordewind ligt een Europese eindbestemming voor Bibi wel voor de hand.

Dodencel

Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, op verdenking van belediging van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op de uitspraak. De radicaal-islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) wil dat Bibi alsnog wordt terechtgesteld en wenst de rechters die haar vrijspraken eenzelfde lot toe. Ook haar advocaat is zijn leven in Pakistan niet meer zeker.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is blij met het goede nieuws. ,,Dat Asia Bibi nu toch vrijgelaten is, is onvoorstelbaar goed nieuws. Er is de laatste dagen, maanden, jaren voortdurend voor haar gebeden, vandaag mogen we danken. Nu is het belangrijkste dat Asia Bibi een veilig heenkomen vindt. Waar Nederland iets voor haar kan betekenen, moeten we dat dan ook doen. Daarna is het zaak om de druk op Pakistan nog verder op te voeren om de voor christenen levensbedreigende blasfemiewetten af te schaffen. De slepende zaak van Asia Bibi maakt overduidelijk wat de kwetsbare positie van christenen en andere minderheden in grote delen van de wereld nog steeds is.”