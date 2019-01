Asia Bibi mag Pakistan uit: hoogste rechter bevestigt eerdere vrijspraak

CU-Kamerlid Joël Voordewind is verheugd dat de christelijke Bibi definitief op vrije voeten mag blijven. ,,Ik ben zeer blij en dankbaar voor de definitieve vrijspraak van Asia Bibi. Na zo’n tien jaar gevangenschap heeft ze eindelijk haar vrijheid terug. Nu is het zaak dat zij snel Pakistan kan verlaten.’’



Voordewind heeft Bibi's advocaat voorgedragen voor de Mensenrechtentulp, de Nederlandse prijs voor wie mensenrechten in de wereld bevordert. ,,Ik vind dat mensen als hij, die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor mensenrechten altijd in Nederland welkom moeten zijn. De jarenlang slepende zaak van Asia Bibi maakt immers pijnlijk duidelijk hoe slecht het in sommige landen nog steeds gesteld is met mensenrechten en de vrijheid van godsdienst.’’



De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), die Saif-ul-Malook begin november in Nederland opving na zijn vlucht uit Pakistan, is eveneens blij met de uitspraak van de Pakistaanse opperrechters. ,,Dit betekent dat er juridisch Asia Bibi niets meer in de weg staat om het land te verlaten. Wij hopen en bidden dat zij en haar familie nu eindelijk op een veilige plek een nieuw leven kunnen opbouwen’’, aldus de stichting op de website.