Asielzoekers kraken al 7 maanden huis Franse wijnboer: stad komt in opstand

In een idyllisch Middeleeuws Zuid-Frans stadje, ten westen van Cannes, zijn de inwoners vandaag massaal de straat opgegaan. Ze wilden hun steun betuigen aan wijnboer Jean-Philippe Victor. De villa van diens overleden moeder wordt al zeven maanden gekraakt. De rechter oordeelde vorig jaar dat de krakers eruit moeten. Maar de krakers gingen niet weg en de politie grijpt niet in.

,,Ik sta met lege handen. Niemand doet wat’’, vertelde Victor in de Franse pers. Met mondkapjes en protestborden trokken de bewoners van Arcs-sur-Argens vandaag door de straten. ,,Dit is een demonstratie van de wanhoop’’, zei Victor. ‘Bestuurders beschermen krakers’, stond er op een lang spandoek.

Het drama begon september vorig jaar. De villa stond leeg, sinds Victors moeder kort daarvoor was overleden. Hij kreeg als erfgenaam een telefoontje van buren: onbekenden waren er naar binnen gegaan. Victor ging kijken. ,,Ik zag dat de poort en de deur stuk waren en ben meteen naar de politie gegaan.’’

Positief

Vervolgens volgde een lange juridische procedure, met een rekening voor 8.000 euro aan advocatenkosten. Maar de uitkomst was positief. In november zei de rechter dat de krakers er uit moesten. De lokale autoriteiten konden de politie erop af sturen.

,,Maar ik kan niets doen’’, zei de plaatselijke prefect. In de winter mogen in Frankrijk namelijk geen mensen uit hun huis worden gezet, uit humanitaire overwegingen. En die ‘winterstop’ duurt tot 31 mei. ,,Het is heel frustrerend, maar een oplossing is er niet’’, aldus de prefect.

Dus zitten de krakers nu al bijna ongestoord zeven maanden in de villa. ,,Ik zag dat ze nieuwe meubels binnen hebben gezet. De oude meubels van mijn moeder hebben ze buiten in de tuin gezet. In de regen’’, aldus de wijnboer. ,,Ik houd m’n hart vast voor hoe het er binnen uitziet.’’

Jean-Philippe Victor schreef inmiddels brieven aan president Macron en aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Er kwam niet één antwoord.

Asielzoekers

Steun kwam er wel uit een andere hoek. Eind vorige maand kwam een lokale politicus van de rechts-populistische DLF-partij langs. Bij de demonstratie vandaag liep een politica mee van de extreemrechtse RN-partij van Marine Le Pen.

Volledig scherm Het huis van wijnboer Jean-Philippe Victor dat al zeven maanden gekraakt wordt © Privé

Zij maken zich boos over de krakers, maar vooral ook over de herkomst van de krakers: het zijn asielzoekers uit Bosnië.

In totaal bivakkeren ongeveer 10 mensen in de villa. Het zijn enkele Bosnische gezinnen met kleine kinderen. Het gemeentebestuur van Arcs-sur-Argens bood al aan om ze elders te huisvesten, maar daar gingen de Bosniërs niet op in.

,,Het zijn illegale buitenlanders die het land niet worden uitgezet. Daar protesteer ik tegen’’, twitterde RN-politica Julie Lechanteux met video’s en foto’s vanuit de betoging.

Politieke munt

,,Helaas willen sommigen hier politieke munt uit slaan’’, zei burgemeester Nathalie Gonzales. ,,Maar laten we ons niet vergissen waar het hier om gaat: om een huis dat is gekraakt, niet wíe het heeft gekraakt.’’

Voor wijnboer Jean-Philippe Victor was de demonstratie van vandaag een aangename steunbetuiging. Maar de villa van zijn moeder heeft hij er nog niet mee terug. Victor moet sinds september vorig jaar wel gewoon elke maand de elektriciteitsrekening betalen, voor de stroom die de krakers gebruiken.

