Assad niet onder indruk van tweets Trump

Als berichten in de Syrische staatsmedia en ook de tijdslijn van de postings op het Facebook-account van zijn vrouw Asma, ‘de First Lady van Syrië’, kloppen, is het eerder ‘business as usual’. Al-Assad voert vooral besprekingen in Damascus. Gisteren ontving hij Ali Akbar Velayati, de topadviseur van de Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei. Iran is na Rusland de belangrijkste bondgenoot van Syrië. De dag daarvoor had was er een bespreking ‘in het nationaal belang’ met soennitische én sjiietische imams. Ook ontving de president bevrijde gijzelaars uit Douma, de stad waar de chemische aanval plaatshad. Nadat de laatste rebellen konden afreizen werd de herovering door Syrische troepen voltooid. Naast reacties van dankbaarheid voor de bevrijde gijzelaars vermeldt de presidentiële Facebook-pagina tal van aanmoedigingen. ‘Meneer de president, geef niet op. De hele wereld staat achter u. We weten dat ze liegen’, aldus een bewonderaar. Ook bezochten de president en zijn vrouw een oorlogsslachtoffer zonder benen.

Locaties worden niet gemeld door de staatsmedia maar duidelijk is wel dat Al-Assad in Damascus is gebleven en zich niet verstopt. Volgens geruchten in de sociale media zou de president vandaag, met een Russisch escorte, zijn gezien onderweg naar de Libanese grens. Rusland heeft dat ontkend. Een vlucht is, zeker nu, niet waarschijnlijk want Bashar al-Assad is ook opperbevelhebber is van de Syrische strijdkrachten. Hij kan zijn troepen moeilijk in de steek laten. Bovendien is hij veilig in de diepste en best bewaakte bunker van Damascus. Na een eventuele aanval zal hij zijn volk vast weer toespreken met een zoveelste veroordeling aan het adres van de Amerikaanse agressor.