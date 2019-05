Assange blijft weigeren zich over te geven aan VS

Julian Assange heeft de rechter in Londen vanmorgen verteld dat hij zich blijft verzetten tegen een uitleveringsverzoek aan de Verenigde Staten. De WikiLeaks-oprichter verscheen vandaag via een video-verbinding in een korte zitting in een rechtszaal in Londen.

De 47-jarige Assange riskeert in de VS een gevangenisstraf van vijf jaar. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat hij samenwerkte met Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten te bemachtigen. Hiervoor zou hij hebben geprobeerd een computer van het Pentagon te hacken.



In het korte gesprek met de rechter via de videoverbinding gaf Assange vandaag aan dat hij ‘niet terecht wil staan voor het bedrijven van journalistiek dat vele mensen heeft geholpen en veel prijzen heeft gewonnen'.

Assange kwam volgens de Britse pers rustig over. Hij droeg een spijkerbroek en een sportjasje en nam kalm het woord vanuit de gevangenis in Londen. Op 30 mei en 12 juni staat hij (waarschijnlijk via een videoverbinding) weer voor de rechter.

Uiterlijk 12 juni moeten de Amerikanen bewijzen leveren voor hun aanklacht. De hele uitleveringsprocedure van Assange kan maanden, zo niet jaren, gaan duren, denken experts.

Gevangenisstraf

De Australiër zit voorlopig vast omdat hij in Groot-Brittannië is veroordeeld tot 50 weken gevangenisstraf. Dit omdat hij zeven jaar geleden onderdook in de Ecuadoraanse ambassade terwijl hij op borgtocht vrij was.

Assange vluchtte destijds naar de diplomatieke post in Londen om zijn overlevering aan Zweden te voorkomen. Daar onderzochten de autoriteiten of hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Assange sprak die beschuldigingen tegen, maar wilde toch niet naar Zweden. Hij vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, iets waar hij nu dus nog steeds voor vreest.

Uitlevering