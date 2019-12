Australië schiet vrijwilligers brandweer te hulp in druk natuurbrandenseizoen

In het land klinkt volgens omroep ABC de roep om betere regelingen voor de vrijwilligers, die de verwoestende natuurbranden bestrijden die het land teisteren. De natuurbranden komen jaarlijks voor, maar het seizoen is dit keer eerder dan gebruikelijk begonnen en duurt vermoedelijk ook langer.

Oppositieleider Anthony Albanese staat achter het besluit, maar vindt dat veel brandweerlieden daar niets aan hebben. Hij doelde op vrijwilligers die werken in de private sector, voor familiebedrijven of als zzp’er.

Kritiek

In Australië zijn vandaag de hashtags #NotMyPrimeMinister, #MorrisonMustGo en #ScoMoResign trending topics op Twitter. Dat gebeurde nadat in een video te zien was hoe een vrijwilliger bij de brandweer zijn hand schudde en ‘hij is niet mijn premier’ zei. Morrison zag zich genoodzaakt te reageren op die video. Hij zei dat de vrouw een grap maakte. “Ik ben niet haar premier omdat ze Brits is. Dus dat is Boris Johnson.”