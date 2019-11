Australië treurt om het lot van honderden koala’s

De meteorologische dienst waarschuwt voor wind en blikseminslag. Dat is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar alleen zijn de branden veel eerder begonnen en door extreme droogte nog moeilijker te bestrijden. Vier mensen zijn tot nu toe omgekomen in de branden. 1700 brandweermannen zijn al weken aan de slag. Om de vermoeide ploegen rust te gunnen zijn versterkingen aangerukt uit andere delen van het land. Daarbij dreigt in Sydney een watertekort. Ondertussen treurt het land om het lot van honderden koala’s, de nationale troetelbeertjes.



Volgens schattingen zouden veel van deze dieren zijn verbrand in de duizenden hectares bos die in vlammen zijn opgegaan. Koala’s zijn te traag om het vuur voor te blijven. Hun instinct is niet om te vluchten maar om bij gevaar hoog in een boom te klimmen wat meestal einde verhaal betekent.