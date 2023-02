Australië wil na Elizabeth II geen Charles III op vijfdollarbiljet

Hoe de beeltenis in kwestie eruit gaat zien en wanneer het nieuwe bankbiljet wordt onthuld, is nog niet bekend, melden Australische media.

Totdat het nieuwe ontwerp is gedrukt, blijft het oude biljet - met het hoofd van de vorig jaar overleden Elizabeth II - geldig. Het besluit om Charles III te skippen en iets van de inheemse bevolking te laten zien, doet royalisten wellicht pijn. Toch wordt het in First Nation-kringen toegejuicht. ,,Dit is een geweldige overwinning, want onze mensen hebben altijd gestreden tegen het kolonialisme”, aldus een woordvoerster. Er zijn sporen van Aboriginals die zo’n 65.000 jaar geleden van Zuidoost-Azië naar Australië waren gelopen, toen het oceaanwater nog veel lager stond.

Geen biljetten, wel munten

Charles III is formeel staatshoofd van Australië, maar dat is vooral een ceremoniële aangelegenheid. De Britse vorst wordt in dat land vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal. Het vijfdollarbiljet is het laatste papiergeld in Australië dat nog een beeltenis van een Britse vorst heeft. Op een tiendollarbiljet staat bijvoorbeeld de schrijfster Mary Gilmore, op 50 dollar staat David Unaipon, een Aboriginal en Australische predikant en uitvinder. De Australische bankbiljetten met een afbeelding van Elizabeth die al in omloop zijn, blijven na de kroning van Charles III een wettig betaalmiddel. Hoewel Charles niet op het nieuwe briefje komt te staan, zal hij nog wel worden afgebeeld op de Australische munten. De eerste munten met het portret van de koning zullen dit jaar worden geslagen. Het ontwerp is nog niet vrijgegeven.

Republiek

Het besluit van de Reserve Bank of Australia - in overleg met de Australische regering - om geen Britse vorst meer te portretteren, is geen primeur in het voormalige koloniale rijk. De centrumlinkse Labour-regering van premier Anthony Albanese is sowieso voorstander van een Australische republiek. In meerdere voormalige Britse koloniën speelde het thema. In Canada werden veertig jaar geleden al stevige discussies gevoerd over het thema. Ook in Nieuw-Zeeland is herhaaldelijk geroepen om de portretten van sportsterren of ‘eigen’ historische figuren, ter vervanging van de Britse vorstin. Er zijn nog zo’n vijftien landen die het portret van Elizabeth op hun geld gebruiken, daaronder vallen behalve de genoemde landen veel eilandstaten, zoals Jamaica, Grenada en Barbados.

