Australiër verliest rechtszaak om winden latende baas

Stinky

Hingst bespoot Short met deodorant en noemde hem ‘mister Stinky’. ,,Hij liet zo'n vijf of zes keer per dag een scheet bij mij in de buurt en liep dan weg", zei hij. Hij beschuldigde zijn voormalige baas er bovendien van hem te treiteren. Ook zou hij grove taal gebruiken aan de telefoon.

Short vertelde de rechter dat hij zich niet kan herinneren dat hij winderige momenten had in het kantoortje van Hingst. ,,Maar het zou zomaar kunnen dat ik het misschien een of twee keer heb laten gaan.”

Een lagere rechter had Hingst eerder al in het ongelijk gesteld, maar daar liet de ingenieur het niet bij zitten. Vandaag oordeelde de rechtbank ook in hoger beroep dat er onvoldoende bewijs was dat Short, winderig of niet, een pestkop is. Hingst, die tussen mei 2008 en april 2009 bij het bedrijf werkte, heeft aangekondigd in cassatie te gaan.