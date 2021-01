Australische man opgepakt na overval dierenasiel, wilde niet tien uur zonder kat

Schaats­trai­ner hoeft cel niet in na aanranden verliefde 14-jarige leerling: ‘Ik wist dat ze jong was’

13 januari Een 28-jarige schaatstrainer uit het Belgische Edegem krijgt een voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van één van zijn leerlingen. Het meisje was amper 14 jaar. Het veelbelovende schaatstalent werd verliefd op haar trainer. Hij ging daar op in en begon een seksuele relatie. ,,Hij spoorde haar aan om naar porno te kijken, zodat ze kon leren en wist wat er van haar verwacht werd op seksueel vlak.” De man is vrijgesproken van verkrachting.