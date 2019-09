Australische ‘misbruikkardinaal’ Pell in cassatie tegen celstraf

De Australische kardinaal George Pell (78) is bij het hooggerechtshof in zijn vaderland in cassatie gegaan tegen de veroordeling wegens seksueel misbruik van twee 13-jarige koorknaapjes. De geestelijke werd eerder al schuldig bevonden en kreeg zes jaar celstraf opgelegd. Meerdere hogere beroepen werden afgewezen. De cassatie is zijn laatste kans om onder de straf uit te komen. De voormalige bisschop van Melbourne en Sydney vindt dat ook hooggeplaatste kerkleiders recht hebben op vrijheid van seks.

Het misbruik van de minderjarige jongens vond plaats in de jaren 90 toen Pell aartsbisschop was. Of het Australische hooggerechtshof de zaak van ooit een van de machtigste mannen in het Vaticaan aanneemt moet nog worden bekeken. De kans daarop is klein, aldus het ministerie van Justitie dat blijft vasthouden aan zes jaar detentie.

,,Hij moet zijn gevangenisstraf van zes jaar blijven uitzitten”, zei rechter Anne Ferguson onlangs toen het zoveelste hoger beroep was afgewezen. De gepensioneerde Pell komt in 2022 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De voormalige aartsbisschop , die ook schatbewaarder van het Vaticaan in Rome was, vindt zijn veroordeling ‘onredelijk’ omdat die gebaseerd is op de getuigenis van slechts een van de twee slachtoffers. Het tweede slachtoffer stierf in 2014 aan de gevolgen van een overdosis en heeft niet over het misbruik getuigd.

De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan zou zijn slachtoffers met miswijn hebben gedrogeerd, waarna hij de kans greep om hen seksueel te misbruiken. Volgens zijn advocaten heeft Pell een ‘sterk en geloofwaardig’ alibi. Bret Walker, een van de pleitbezorgers, stelde recent dat het onredelijk is dat de veroordeling gebaseerd is op een enkele getuige en dat de rechter in de eerdere rechtszaak ten onrechte bewijslast van de verdediging had afgekeurd.

Gewaad

De verdediging vindt het ook merkwaardig dat er tijdens het minutenlange misbruik niemand ooggetuige was of voor verhindering zou hebben gezorgd, omdat er in de kerk, waar de wandaden plaatsvonden, op dat moment veel mensen aanwezig waren. Daarnaast zou het door het enorme gewaad dat Pell droeg, onmogelijk zijn geweest een deel van het omschreven misbruik, het tonen van zijn geslachtsdeel, te plegen.