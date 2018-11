Australische vrouw (50) opgepakt wegens naalden in aardbeien

De politie van Queensland heeft een 50-jarige vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht naalden en spelden in aardbeien te hebben gestopt. Wekenlang speurwerk is daaraan vooraf gegaan met landelijke samenwerking van verschillende Australische overheidsdiensten.

De vermoedelijke dader krijgt waarschijnlijk vandaag nog de aanklacht te horen en wordt dan maandag voorgeleid aan de rechter in Brisbane. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond wilde de officier van justitie verder nog niets over haar zeggen.

De affaire zorgde vanaf 12 september voor grote opschudding in Australië. Later die maand werd ook in Nieuw-Zeeland alarm geslagen na de ontdekking van bakjes met ‘doorgestoken’ aardbeien. De oogst van de getroffen telers werd van de markt gehaald.

De autoriteiten loofden een beloning van 100.000 dollar (62.000 euro) uit voor de gouden tip die tot een aanhouding zou leiden. Het is nog niet duidelijk of die daadwerkelijk is binnengekomen. De politie liet in de bekendmaking weten dat meer informatie welkom is en vroeg getuigen zich te blijven melden.

Bananen en appels

De autoriteiten kregen ook meldingen over naalden in andere fruitsoorten, zoals bananen en appels. De politie vermoedde dat het in sommige gevallen om grappen of copycat-gedrag ging. De Australische regering kondigde aan met strengere straffen te komen voor mensen die fruit ‘besmetten’. Die zullen van het zelfde kaliber zijn als straffen voor kinderporno of het subsidiëren van terrorisme.

Eerder gaf een jonge Australiër toe dat hij naalden in fruit stopte, voor de grap. De jongen is opgepakt en krijgt waarschijnlijk jeugdzorg.