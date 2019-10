Australische vrouw baart miniversie van Japanse sumoworstelaar

Een Australische vrouw heeft het leven geschonken aan een meisje dat er volgens haar uitziet als een miniversie van een Japanse sumoworstelaar. De flink uit de kluiten gewassen baby Remi zag twee weken te vroeg via een keizersnede het levenslicht en woog bij de geboorte 5,8 kilo. Dat is fors maar nog geen wereldrecord. De zwaarste baby ooit werd in 1955 geboren in Italië en woog 10,2 kilo.

Emma Millar (27), de moeder van Remi, wist niet dat de baby in haar buik zo groot was. Ze liet met 35 weken nog een echo maken en op dat moment woog het kleintje circa 4 kilo. ,,Groot was dan ook mijn verbazing dat ons meisje in korte tijd maar liefst 1,8 kilo zwaar bleek te zijn geworden.” Remi bleek zó groot dat een vaginale geboorte niet meer tot de mogelijkheden behoorde. ,,Dus toen de weeën te vroeg begonnen, was een keizersnede nog de enige optie.” De Italiaanse recordhoudster kwam wel langs de gebruikelijke weg ter wereld.

De jonge Australische beviel in een ziekenhuis in Wollongong ten zuiden van de stad Sydney. Haar man Daniel was bij de geboorte aanwezig. De andere kinderen van het koppel waren bij hun geboorte ook aan de zware kant. Zo woog hun inmiddels 2 jaar oude dochtertje Willow 5,53 kilo toen ze het levenslicht zag. Kinderen in Australië worden meestal geboren met een gemiddeld gewicht van 3,3 kilo. In Nederland is dat ongeveer 3,5 kilo waarbij meisjes meestal een ons lichter zijn dan jongetjes.