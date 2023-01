Auto botst op hoge snelheid tegen Berlijnse Brandenburger Tor, bestuurder overleden

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski doet oproep aan Russen na raketaan­val op flat: ‘Spreek jullie uit tegen deze terreur’

Door een explosie in een munitie-opslag in Rusland zijn drie Russische soldaten omgekomen. Het incident deed zich voor in de regio Belgorod, nabij de grens met Oekraïne. Zestien anderen raakten gewond. Acht andere mannen worden nog vermist, melden Russische persbureaus. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

15 januari