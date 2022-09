Auto met wapens en explosieven gevonden bij huis Belgische minister, drie Nederlanders opgepakt

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wordt extra streng beveiligd nadat bij zijn villa in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten werd aangetroffen waarin onder meer zware vuurwapens lagen. Drie Nederlandse verdachten (20, 29 en 48 jaar) zijn opgepakt in Den Haag en Leidschendam.

De drie zitten vast in Nederland en België heeft om hun overlevering gevraagd.

Uit een eerste onderzoek na de vondst van de auto werd al snel duidelijk dat er sprake was van ernstige dreiging, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De minister heeft enkele afspraken voor de komende dagen afgezegd. Over de manier waarop Van Quickenborne extra beveiligd wordt, doet België geen uitspraken.

‘Nooit buigen voor geweld’

Het gaat om een persoonlijke dreiging die gericht is aan de minister, zegt Van Quickenborne zelf in een bericht op Facebook. ‘Maak jullie vooral geen zorgen: mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen', schrijft hij. ‘We kunnen in ons land rekenen op heel competente mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze veiligheid te garanderen. Dat hebben ze ook nu weer zeer goed gedaan.’

‘Er is snel ingegrepen en verdachten werden gearresteerd’, schrijft hij ook. ‘Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk.’ Hij sluit af met: ‘In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien (buigen, red.) voor geweld. Nooit.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zaten al tien Nederlanders vast

Bekend is dat afgelopen tijd meerdere Nederlanders zijn opgepakt in verband met meerdere aanslagen in het Belgische drugsmilieu. Met name in Antwerpen zijn de afgelopen tijd meerdere keren Nederlanders of auto's met Nederlands kenteken betrokken geweest bij ontploffingen of bedreigingen. Woensdagavond nog werden twee Nederlanders van 19 en 20 jaar oud opgepakt nadat een woning in het Antwerpse Berchem werd beschoten.

Op dit moment zijn in de verschillende onderzoeken rond dit druggerelateerde geweld sinds juni van dit jaar dertien mensen aangehouden. Nog eens vier minderjarigen staan onder toezicht. Door een samenwerking met de Belgische autoriteiten konden, nog voor dit nieuwste incident, tien verdachten in Nederland worden gearresteerd. Eerder deze week werden nog drie mannen overgeleverd aan België.

Auto met wapens

Een verdachte auto werd naar verluidt vrijdagmorgen opgemerkt in de onmiddellijke omgeving van de woning van Van Quickenborne, in een residentiële buurt aan de rand van Kortrijk. Of er ook inzittenden waren is niet bekend. Volgens betrouwbare bronnen lagen in het voertuigen enkele kalasjnikovs en explosief materiaal, mogelijk ook enkele gasflessen.

Het verdachte voertuig met Nederlandse nummerplaten werd in beslag genomen en weggebracht voor onderzoek. Alle bevoegde instanties - waaronder het OCAD, dat nagaat in hoeverre België wordt blootgesteld aan terroristische en extremistische dreigingen - werden gealarmeerd.

Afstand houden

Vrijdag was het aan de woning van de justitieminister een komen en gaan van politiemensen, vertellen buurtgenoten aan HLN. De federale politie bleef de hele dag en nacht ter plaatse. Of Van Quickenborne zelf thuis was toen het verdachte voertuig werd ontdekt, is niet duidelijk. Sinds donderdag is de minister van Justitie terug uit New York, waar hij deelnam aan een conferentie van de Verenigde Naties. Wie vrijdag in de buurt van de woning van de justitieminister kwam, werd snel verzocht om te vertrekken.

Toeval wil dat enkele huizen verderop net een huwelijksfeest plaatsvond met vele tientallen genodigden, wat voor een ongewone drukte zorgde in de anders zo rustige wijk. Ook de gasten van het huwelijksfeest werd gevraagd afstand te houden. Het lijkt er op dat Vincent Van Quickenborne de nacht heeft doorgebracht in zijn woning, al dan niet in het gezelschap van zijn gezin.

Wachten met berichtgeving

Politie en federaal parket zetten vrijdag onmiddellijk alle zeilen bij om de zaak te onderzoeken en te achterhalen van waar de dreiging afkomstig is. Om die reden werd de media uitdrukkelijk gevraagd om te wachten met berichtgeving.

Volledig scherm De politie hield de hele dag en nacht een oogje in het zeil bij de woning van Van Quickenborne. © Hans Verbeke

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: