Auto van moeder rijdt zonder handrem schoolplein op: kleuter (4) overlijdt, drie gewonden

In de Italiaanse stad L’Aquila is een auto zonder handrem van een heuvel gereden en op de speelplaats van een kleuterschool terechtgekomen. Een kind (4) dat op het plein aan het spelen was, overleefde dat ongeluk niet. Vier andere kinderen raakten gewond.

De groep spelende kleuters werd vanmiddag op de speelplaats van hun eigen school in L’Aquila, een stad in midden-Italië, aangereden door een auto. Een jongetje van vier overleed na verscheidene reanimatiepogingen op weg naar het ziekenhuis. Een even oud meisje raakte ernstig gewond. Ze is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Rome.

De auto behoort toe aan een moeder die haar eigen kind kwam ophalen op de school. Ze had de auto vlakbij de school op een heuvel geparkeerd. Toen de vrouw binnen was, is de auto gaan rollen en ramde die het hek van de school. Het voertuig kwam tot stilstand op het schoolplein, waar de kinderen aan het spelen waren.

Handrem los

Volgens de politie was de handrem niet aangetrokken. Het is nog onduidelijk of de moeder vergeten is de handrem aan te trekken of dat haar andere kind, een 8-jarige jongen die op het moment van het ongeluk in de auto zat, de handrem heeft ontgrendeld. De zoon is ongedeerd, maar wel in shock.

De leerkrachten hebben alle kinderen, ook de lichtgewonden, zo snel mogelijk naar binnen gehaald. ,,Het belangrijkste is dat de kinderen geen trauma oplopen van het ongeluk zelf, noch van de politie en ambulances’’, vertelt een van hen aan persbureau Ansa.

Burgemeester Pierluigi Biondi van L’Aquila heeft een dag van rouw afgekondigd en al zijn afspraken afgezegd voor morgen. ,,Ik ben diep getroffen door dit tragische nieuws”, zei hij tegen de Italiaanse pers na zijn bezoek aan de school. ,,We hopen en bidden dat het aantal slachtoffers niet nog verder oploopt.”