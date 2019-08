Autoriteiten bevestigen: Epstein pleegde zelfmoord

De steenrijke Epstein (66) werd bijna een week geleden levenloos gevonden in zijn cel in Manhattan. Uit onderzoek is nu gebleken dat hij zichzelf ophing.

Minderjarige meisjes

Tot op de bodem

De Amerikaanse minister van Justitie zegt dat er sprake was van ernstige onregelmatigheden in het detentiecentrum waar de omstreden zakenman vastzat. Eerder werd al bericht dat Epstein elk halfuur door een cipier gecheckt zou moeten worden. In de uren voor zijn dood is dit echter niet gebeurd, zo vertelde een anonieme bron. Daarmee zou de gevangenis de eigen procedures hebben overtreden. Het is onduidelijk waarom Epstein niet vaker is gecontroleerd, maar veel detentiecentra in de VS kampen met personeelstekorten. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid.