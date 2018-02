Avondje carnaval vieren met tienerdochter wordt Vlaming fataal

,,Voor zijn vrouw, zijn dochter en al zijn vrienden is het een zware klap dat hij nooit meer zal thuiskomen", zegt Decooman. ,,Voor zijn dochter was hij haar grote held, haar nummer één. Want wie kon zeggen dat ze een vader had die nog zo jong van geest was? Het gebeurde vaak dat hij later thuiskwam dan zij." Dochter Océane plaatste maandagavond ook een emotioneel bericht op haar Facebookpagina, vergezeld van een foto van haar vader en zichzelf. ,,Mijn liefste papaatje, ik wil je bedanken dat je zo’n fantastische papa voor me bent geweest! Je stond steeds voor me klaar en ik kwam nooit niets tekort. Bedankt voor alles!! Je was gewoonweg de beste 😓 Slaapzacht.."