Azerbeidzjan draagt vijftien krijgsgevangenen over in ruil voor kaart met landmijnen

Een week voor de vervroegde parlementsverkiezingen in Armenië heeft Azerbeidzjan vijftien krijgsgevangenen overgedragen aan het buurland. De gevangenen werden aan de grens vrijgelaten, maakte het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekend. In ruil voor de vrijlating heeft Armenië een kaart overhandigd waarop staat aangegeven waar mijnen liggen, in een gebied dat vroeger door Armeense soldaten werd bezet, aldus het ministerie.

In een mededeling laat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken weten dat hij tevreden is over de deal. ,,Wij blijven aandringen op de terugkeer van alle gevangenen en zijn bereid de landen van de regio bij te staan in hun inspanningen om de samenwerking voort te zetten en hun onderlinge geschillen op te lossen’', zei hij. Ook EU-president Charles Michel verwelkomde de deal als “humanitair gebaar” van beide kanten.

Wapenstilstand

Het conflict over de regio Nagorno-Karabach tussen de twee landen op de Kaukasus laaide in september vorig jaar op. Na zes weken en ongeveer 6000 doden kwamen de twee voormalige Sovjetlanden onder bemiddeling van Moskou een wapenstilstand overeen.

Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot gedeelte van de omstreden bergregio terug. Hier en daar zijn er nog schermutselingen, een teken dat de wapenstilstand omstreden is. De Armeense premier Nikol Pasjinian trad in april af vanwege de kritiek op zijn afhandeling van het conflict. Armenië heeft Azerbeidzjan er herhaaldelijk van beschuldigd nog lang niet alle krijgsgevangenen te hebben vrijgelaten. Dat was wel een van de voorwaarden voor het tot stand komen van de wapenstilstand.

De ruil die het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendmaakte is de eerste in zijn soort. Armenië is erop gebrand krijgsgevangenen terug te halen en in Azerbeidzjan maken landmijnen op plekken waar etnische Armenen zijn vertrokken geregeld slachtoffers.